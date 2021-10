¡De no creerse! AMLO lanza controversial crítica a universidades de México por esta razón

Ciudad de México.- Desde que arrancó el ciclo escolar 2021-2022 se anunció que las escuelas de nivel básico abrirían sus puertas para recibir a los estudiantes. No obstante, esto no fue acatado por las universidades de México, acción que el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Durante la conferencia de prensa de este jueves 7 de octubre, desde Palacio Nacional, el mandatario AMLO criticó duramente a las universidades y planteles educativos de nivel superior. ¿Por qué? La razón fue aún no regresan a clases presenciales.

De acuerdo con el presidente, esto representa "un retraso en la educación" debido a que ese nivel de la población, que está comprendido principalmente por mayores de edad, ya fue inmunizado contra el Covid-19.

¿Por qué se demoran las universidades en el regreso a clases? [...] ¿Están muy cómodos para quien está recibiendo du dinero y está en su casa y no corren ningún riesgo?, ¿nos vamos a acostumbrar a eso? Todo eso significa atraso, si ya se vacunó a maestros y ya ha quedado de manifiesto que no hay riesgos para alumnos, o no hay riesgos graves, ¿por qué no se regresa a clases?”, cuestionó AMLO en la 'mañanera' de este jueves.