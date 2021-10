Hoy No Circula 8 de octubre: Terminación de placas que descansa en CDMX y Edomex este viernes

Comparta este artículo

Ciudad de México.- ¡Por fin es viernes! Y como es el último día de la semana, se aplican las restricciones vehiculares del programa Hoy No Circula; aquí todo lo que debes conocer sobre la terminación de placas que descansa.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informa que este viernes 8 de octubre no deben circular en el Valle de México los automotores que tengan engomado azul, terminación de placas 9 y 0, y holograma de verificación 1 y 2.

Los automóviles que quedarían exentos de este programa son los que tienen holograma de verificación 0 y 00, así como los que son híbridos y eléctricos.

No olvides que el programa Hoy No Circula, el cual busca beneficiar la medio ambiente se aplica desde las 05:00 horas del día, hasta las 22:00, de lunes a viernes. Los sábados es clave consultar el Hoy No Circula Sabatino.

Finalmente, recuerda que el Hoy No Circula se aplica en CDMX, Edomex, Hidalgo y Puebla. ¡Tómalo en cuenta!

Fuente: Staff