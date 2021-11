Hoy no circula 1 de noviembre: En CDMX, Edomex, Hidalgo y Puebla 'descansan' estas placas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informa que este lunes 1 de noviembre no deben transitar los vehículos con terminación de placas 5 y 6, engomado color amarillo y holograma de verificación 1 y 2, de acuerdo con el programa Hoy No Circula. ¡Aquí más información!

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Asimismo, la CAMe señala que el Hoy No Circula, programa que prende contribuir al bien de medio ambiente, entra en vigor desde las 05:00 horas y concluye hasta las 22:00 del mismo día. ¡Tenlo en cuenta!

Hoy No Circula de este lunes 1 de noviembre

Los únicos automotores exentos de las normas son aquellos que tienen holograma de verificación 0 y 00, además de los que son híbridos y eléctricos, pues su impacto es menos grave.

El programa Hoy No Circula se aplica en todas las alcaldías de la CDMX, en 18 municipios del Edomex, en Hidalgo, Puebla, Morelos, Tlaxcala y Querétaro. ¡Tómalo en cuenta que estás disfrutando del puente de Día de Muertos!

En el caso del Edomex, los 18 municipios en los cuales aplica el programa Hoy No Circula son:

Atizapán de Zaragoza Coacalco de Berriozábal Cuautitlán Cuautitlán Izcalli Chalco Chicoloapan Chimalhuacán Ecatepec de Morelos Huixquilucan Ixtapaluca La Paz Naucalpan de Juárez Nezahualcóyotl Nicolás Romero Tecámac Tlalnepantla de Baz Tultitlán Valle de Chalco

No olvides que si no respetas las restricciones del Hoy No Circula podrías ser acreedor a una multa. ¡Precaución!

El programa Hoy No Circula funciona de lunes a viernes en la capital de México y el resto del Área Metropolitana.

Fuente: Staff