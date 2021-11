"Se acabó la robadera": AMLO da polémica declaración tras la salida de Santiago Nieto de la UIF

Colima, Colima.- En la conferencia de prensa de este jueves, el mandatario Andrés Manuel López Obrador volvió a hablar sobre la renuncia de Santiago Nieto a la titularidad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), luego de que su boda en Guatemala causara polémica; esto detalló AMLO.

En la 'mañanera' de este jueves 11 de noviembre, el presidente de México dio más detalles sobre la renuncia de Santiago Nieto Castillo a la UIF, así como los motivos por los que no se opuso a su renuncia.

En primera instancia, señaló que Nieto Castillo es un hombre íntegro y sin antecedentes peligrosos, no obstante, el Gobierno de la Cuarta Transformación no puede aceptar "actos de extravagancia" por parte de sus funcionarios.

En la imagen, una de las fotografías de Internet sobre las decoraciones de la boda de Santiago Nieto en Antigua, Guatemala.

Santiago Nieto es un abogado profesional, recto, le tenemos mucho respeto, pero no podemos tolerar ningún acto de extravagancias, ningún acto que vaya en contra de la austeridad republicana. Es [Benito] Juárez, el funcionario tiene que aprender a vivir en la justa medianía, nada de lujos, de extravagancias, porque la gente está harta de eso", detalló el presidente mexicano.

Asimismo mencionó que la boda de Santiago Nieto, la cual gozó de lujos en Antigua, Guatemala, podría ser un detonante para que la oposición mexicana actúe contra la 4T, por lo que lo mejor fue aceptar su renuncia.

Es una gente íntegra Santiago, sino que fueron las circunstancias y no podemos nosotros tolerar nada, imagínense nuestros adversarios, los conservadores, los corruptos, estarían dale y dale y dale y dale con eso, queriendo quitarnos autoridad", explicó López Obrador desde Colima.

En la imagen, la renuncia de Santiago Nieto a través de sus redes sociales.

Explicó que los movimientos que hacen los funcionarios de la 4T hablan por ellos mismos, por el presidente de México y por toda su ideología, por lo que es clave dejar claro que "se acabó la robadera".

Y que la boda y que los aviones privados y que el dinero y quiénes más fueron a la boda, porque nuestros adversarios no se paran, no hacen diferencias; no es Santiago, somos nosotros, es el presidente, todo, porque están enojados, porque se acabó la robadera y por eso cualquier cosa la magnifican y nosotros tenemos que actuar con rectitud", puntualizó el presidente López Obrado.