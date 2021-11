México, entre la lucha contra el cambio climático y la política energética de la 4T

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante 13 días, más de 130 jefes de estado, además de miles de diplomáticos, académicos, científicos y representantes de empresas energéticas y automotrices se reunieron en la vigesimosexta edición de la Conferencia de las Partes (COP, por sus siglas en inglés) para llegar a un acuerdo mundial que permita reducir las emisiones que provocan el cambio climático.

Para el evento, con sede en Glasgow, Escocia; México llegó sin nuevas expectativas y con las mismas promesas que hace seis años, reducir sus emisiones 22 por ciento para 2030 y un 50 para 2050.

En la recta final de la cumbre mundial, la organización internacional Climate Action Network criticó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador por su falta de acción contra el calentamiento global y por sus políticas climáticas insuficientes y nombró a México como el país "Fósil del Día".

Antes de partir a Glasgow para participar en la COP26, el diputado y ambientalista Gabriel Quadri explicó la relevancia del encuentro, el cual podría ser la última oportunidad de la humanidad para revertir el cambio climático.

"El cambio climático ya es el mayor desafío que enfrenta la humanidad en el siglo XXI y va a transformar las economías y las relaciones geopolíticas", explicó el diputado sobre la relevancia de la COP 26.

El legislador panista explicó que hay cuatro puntos que la comunidad debe atender para evitar un sobrecalentamiento de la tierra: reafirmar el compromiso de los países participantes a reducir las emisiones, concretar financiamiento a países pobres para ayudarlos a mitigar emisiones, establecer métodos para monitorear que las naciones cumplan con sus compromisos y concretar la regulación referente a los mercados de carbono.

"La temperatura mundial podría aumentar hasta 5°C a finales de siglo. Puede ser catastrófico para nuestro planeta porque provocará cambios drásticos en la precipitación y elevar los niveles del mar, implicando que cientos de millones de personas tengan que ser refugiadas", explicó durante una entrevista Gabriel Quadri y advirtió que, desde la última glaciación a la fecha, la temperatura mundial subió los mismos grados que se pronostican para el siglo XXI.

Por ello, Quadri de la Torre, un personaje polémico, critica la reforma energética promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, argumentando que va contra los acuerdos alcanzados durante la cumbre como la eliminación de los vehículos de combustión a partir de 2035.

Es un retroceso enorme, nos quieren llevar otra vez al monopolio y anclarnos a los combustibles fósiles, quiere acabar con la inversión privada en el desarrollo de energías limpias y va a generar energía cada vez más cara, más sucia y más contaminante y solamente quieren darle salida al combustible que van a producir en las refinerías", sentenció.

Sobre la participación de la delegación mexicana en Glasgow, el candidato a la presidencia en 2012 comentó que hicieron "un ridículo constante" y aseveró que, mientras otros países priorizan la energía verde, el gobierno de López Obrador se centra en temas alejados a la agenda del COP.

Mientras el mundo habla de reestructura económica verde, transición energética, finanzas climáticas, y restauración forestal masiva, México habla en la COP 26 de los derechos de las niñas, de identidad de género, de pueblos indígenas, transgénicos, etc. Un desvarío vergonzoso", indicó.

Pero las críticas a la visión del Gobierno de México van más allá de la política. Especialistas como el ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de la organización "México, comunicación y ambiente" y experto en gestión de residuos y cambio climático, comenta que los políticos toman decisiones sin bases científicas que afectan a la humanidad.

Es un problema enorme que esta clase política mundial no quiere comprender. Anteponen, como el señor López Obrador, su ideología ante un problema científico. Los líderes del mundo van a ser juzgados por mis hijos y mis nietos porque yo no voy a estar para ver a Nueva York o a Dos Bocas bajo el agua, pero ellos sí", declara en entrevista el ambientalista.

Detalla que, aunque México firmó el acuerdo para comprometerse a reducir sus emisiones de metano, no ve forma de que lo cumpla, pues los grandes proyectos del actual gobierno como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles no siguen una línea ambientalista.

"Yo no veo ni cuándo ni cómo porque el señor López Obrador gasta todo en su trenecito maya y la refinería, ¿cómo vamos a bajar las emisiones de metano? Cuando sacas el petróleo sacas metano", sentencia Álvarez Flores.

Carlos Álvarez concluyó que, a pesar de lo dicho y hecho en la COP, en México y otros países como China y Estados Unidos no existen proyectos gubernamentales reales para combatir el cambio climático.

"Ahora nos quieren mandar hasta 2040 porque los petroleros y las constructoras no quieren abandonar el negocio de los carros de combustión. México presume lo que no hace, no está haciendo cosas importantes; firman el acuerdo y están construyendo una refinería en pleno 2021".

