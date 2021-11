¡Emotivo reencuentro! Tras 40 años perdido, madre e hijo se vuelven a ver en Tamaulipas

Matamoros, Tamaulipas.- Gracias a las redes sociales, Rufino, quien sufre de un padecimiento mental desde que nació, logró reencontrarse con su familia después de 40 años de que salió de su casa sin rumbo fijo.

El hombre de 60 años recibió tratamiento en el Hospital General de Matamoros, Tamaulipas por una infección de sus pies. Al no saber nada de su pasado, las trabajadoras sociales comenzaron la búsqueda de sus familiares.

Por tal motivo, la fotografía de Rufino fue enviada a la página de Facebook Red de Emergencias de Reynosa A.C. para que con la publicación hubiera la esperanza de que alguien lo identificara.

El post fue visto por cientos de personas, entre ellas algunas que lograron avisarle a los familiares de Rufino, quienes viven en la comunidad de El Mante, en Tamaulipas.

Epifania, madre del individuo, reconoció a su hijo en la fotografía y de inmediato viajó hacia Matamoros para ir al hospital y comprobar que se trataba del hijo del cual desconocía su paradero por más de 40 años. Al encontrarse, Rufino automáticamente la reconoció como su madre, la llamó "mamá" y no pudo evitar derramar algunas lágrimas.

Epifania señaló que su hijo desapareció a los 20 años, debido a que su condición mental provocaba las burlas de los vecinos y constantemente lo hacían sentir mal, lo que opinó pudo ser el motivo por el que huyó de casa.

Contenta, agregó que esta Navidad será muy especial, pues tiene de nueva cuenta a su lado a Rufino, a quien asegura todos los días se lo encomendaba a Dios.

Ahí va a comer, no serán buenas comidas pero no le van a faltar. Ya no tengo pendiente", expresó feliz Epifania.