Caso Agronitrogenados: Alonso Ancira ofrece pago anticipado de 50mdd a Pemex

Ciudad de México.- Alonso Ancira ofreció cubrir por anticipado el pago de 50 millones de dólares, correspondientes al acuerdo reparatorio con Pemex por el caso Agronitrogenados, por el cual es acusado de operar con recursos de procedencia ilícita.

El empresario de Altos Hornos de México (AHMSA) tiene como plazo para pagar el primer monto el 30 de noviembre, no obstante, durante su audiencia del viernes en el Reclusorio Norte, afirmó que no está dispuesto a perder la compañía por no cubrir dicho pago.

Estamos listos para cumplir (…) queremos pagar, hay voluntad", manifestó desde Estados Unidos vía online ante el juez José Artemio Zúñiga, además de los Ministerios Públicos de la Federación y asesores jurídicos de la Unidad de Inteligencia Financiera y Pemex.

Mauricio Flores, abogado del empresario, dijo en su pronunciamiento que están a la espera de la documentación por parte de Pemex para poder hacer el primer pago, el cual podría entregarse en cuestión de horas.

Según sus mismas declaraciones, en el "peor escenario" el pago se daría hasta el 29 de noviembre, pero lo más probable es que se realice antes, por lo que el abogado se comprometió a entregar a las partes una copia de la transferencia electrónica. Flores agregó que a través de las cuentas de AHMSA se hizo la primera prueba del pago.

Se fijó el 1 de diciembre para una nueva audiencia, a fin de corroborar el tema del primer pago, no obstante, condicionó la necesidad de esta diligencia si el depósito se hace antes y las partes involucradas están de acuerdo con ello.

Fuente: Milenio