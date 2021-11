Hoy no circula 21 de noviembre: ¿'Descansan' placas este domingo en CDMX, Edomex, Hidalgo y Puebla?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El programa Hoy No Circula, el cual fue creado para cuidar la calidad del aire en la CDMX, Edomex, Hidalgo y Puebla funciona según las condiciones ambientales registradas por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe); entérate de si este domingo 21 de noviembre 2021 hay restricciones vehiculares.

De acuerdo con las redes oficiales de la CAMe, este domingo 21 de noviembre no hay cambios en las restricciones vehiculares del Hoy No Circula, por lo que todos los automotores pueden transitar sin importar su terminación de placas, holograma de verificación y color de engomado.

Asimismo, la CAMe le recuerda a los capitalinos y demás conductores de la Megalópolis, que el programa Hoy No Circula volverá a funcionar el siguiente lunes 22 de noviembre.

También detalla que el horario en que el programa tendrá que ser respetado es desde las 05:00 horas y hasta las 22:00 del mismo.

Los únicos vehículos exentos del Hoy No Circula son los que tienen holograma de verificación 00 y 0, además de los que han sido adaptados como híbridos y eléctricos.

Recuerda que el programa funciona en la CDMX, Edomex, Hidalgo, Puebla, Morelos, Tlaxcala y Querétaro. ¡Considéralo antes de tu traslado!

