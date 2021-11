VIDEO: Exponen a Simón Levy al lanzar insultos y amenazas a una anciana

Ciudad de México.- Por medio de redes sociales difundieron un video en el cual se observa a Simón Levy, exsubsecretario de Turismo federal, amenazando a una anciana por un presunto incumplimiento de un contrato.

En el clip se aprecia al también empresario golpeando fuertemente una puerta mientras insulta y grita, desatando el caos en los moradores.

Esta haciendo mucho ruido y me está golpeando la puerta. Están golpeando a la puerta, llama a la policía por favor”, se escucha decir a la adulta mayor identificada como Emma, de 65 años de edad,

En su mensaje, la fémina menciona tener miedo ante la amenazas del exfuncionario, por lo que solicitó la intervención de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

Vivo aterrada, vivo amenazada por el señor Simón Levy. Le pido a las autoridades, de mujer a mujer que me apoyen, a la señora Claudia Sheinbaum y a la señora Ernestina Godoy para que me apoyen porque vivo aterrada por esta persona, que es muy agresiva, es una persona muy mentirosa, es una persona muy cobarde, que tira la piedra y esconde la mano", indicó.

Emma menciona que las amenazas de Levy-Dabbah son muy constantes, debido a un incumplimiento de contrato, sin embargo, no especificó mucho en el tema.

Aunado a esto mencionó que incluso Simón la ha amenazado de muerte, además de atacarla por ser de una edad adulta.

Él y yo hicimos un contrato en el cual él ha incumplido todas las reglas que tiene que cumplir. Cada vez que yo le gano una demanda él se pone muy agresivo y va y me vuelve a gritar que soy una vieja, que soy una decrépita, que me va a matar, y todas las cosas que ya no quiero seguir repitiendo”, señaló.