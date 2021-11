"Estamos preparados para todo", asegura AMLO sobre la nueva variante Ómicron del Covid-19

Oaxaca, Oaxaca.- El presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre la nueva variante del Covid-19, Ómicron, la cual ha causado nuevo cierre de fronteras en diferentes países del mundo.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

En la conferencia de prensa matutina de este lunes, efectuada desde el estado de Oaxaca, el mandatario AMLO fue cuestionado sobre ya hay una plan de acción ante la nueva variante del coronavirus que ha causado cierre de fronteras en diferentes países, como lo son Brasil, Estados Unidos, Reino Unido y Canadá.

La variante Ómicron del Covid-19 fue descubierta en Sudáfrica y ya se localizaron casos en América.

En primera instancia, el presidente señaló que aún no hay información suficiente para que la población se preocupe, pues aún no se confirma si la variante Ómicron es más peligrosa.

Decirle a los mexicanos que estamos llevando un seguimiento, que no hay elementos para preocuparnos, no hay motivos de riesgo de acuerdo a los reportes que me han entregado los especialistas [...]. No hay información sólida de si esta variante es más peligrosa que las demás variantes", expuso el presidente de México en la 'mañanera' de hoy.