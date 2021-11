Gobierno CDMX: Peregrinos que visiten la Basílica de Guadalupe deberán estar vacunados

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la CDMX, informó acerca del operativo que se desplegará en los próximos días en la Basílica de Guadalupe para conmemorar el Día de la Virgen de Guadalupe.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Francisco Chíguil Figueroa, alcalde de Gustavo A. Madero, indicó que los peregrinos que quieran visitar el recinto del 10 al 12 de diciembre deberán presentar su cuadro de vacunación completo y portar cubrebocas.

Pidió no llevar niños y adolescentes que no estén vacunados y confirmó que no podrá dormir en las inmediaciones de la iglesia, permanecer en los atrios ni al interior de los templos; asimismo, la estancia de peregrinos no prestará sus servicios.

Tan solo en los últimos días, se ha tenido un promedio de 40 mil 711 personas por día y tan solo este domingo, se tuvo a 136 mil 083 peregrinos. Se prevé que en diciembre la Basílica reciba a 5.7 millones de visitantes, al menos 4.2 entre el 10 y 12 de diciembre, reveló la autoridad capitalina.

Cabe mencionar que las mañanitas a la Virgen de Guadalupe y la misa de media noche serán pregrabadas y transmitidas por las plataformas digitales de la Basílica de Guadalupe y por televisión abierta.

Habrá dos tipos de acceso, indicó Chíguil Figueroa: por bandas, de 750 personas por minuto y mil 600 por minuto en pasillo central.

En caso de aumentar la afluencia, se incrementará la capacidad en coordinación con autoridades de la iglesia. El acceso al recinto será por la calzada de Guadalupe y calzada San Juan de Aragón, Euskaro por el poniente y Talismán por el oriente; el 11 de diciembre el acceso solo será por la puerta monumental.

Asimismo se están considerando siete salidas del templo: Montevideo, Cantera(al poniente), calzada de los Misterios (norte y sur), Fray Juan de Zumparraga (al poniente), 5 de febrero al sur, calzada San Juan de Aragón (al poniente) y Prolongación Misterios (al poniente). Se prevé la evacuación de peregrinos hacia la calle Allende, calzada de Guadalupe y calzada De los Misterios.

Fuente: adn40