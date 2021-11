Respalda a AMLO: Variante Ómicron de Covd-19 no sería "más virulenta, ni transmisible", asegura López-Gatell

Ciudad de México.- En la conferencia de prensa matutina de este martes, encabezada por el presidente AMLO, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, habló sobre la nueva variante del Covid-19, Ómicron, y lo que se sabe de esta actualmente.

En la 'mañanera' de este martes 30 de noviembre, López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, explicó las características de la variante Ómicron del coronavirus, la cual preocupa a la Organización de Mundial de la Salud (OMS) por la distribución de vacunas contra el Covid-19.

En la imagen, la conferencia de prensa matutina de este martes 30 de noviembre.

Por sí misma, la variante Ómicron no ha demostrado ser ni más virulenta, ni necesariamente más transmisible", explicó López-Gatell.

Asimismo, declaró que hasta ahora no ha demostrado que cause o complique un cuadro grave de Covid-19.

No se ha demostrado que cause enfermedad más grave. No escapa a la respuesta inmune de las vacunas, las pruebas PCR y de antígenos siguen detectando esta variante", aseguró el subsecretario.