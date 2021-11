Corrupción y la "monstruosa desigualdad", los temas de AMLO en la ONU; México es 'autoridad'

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador viajará a Nueva York el próximo 9 de noviembre, para visitar la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), pues México asumirá la presidencia del Consejo de Seguridad. Adelantó que aprovechará la ocasión para hablar de corrupción y desigualdad.

En la conferencia de prensa de este jueves 4 de noviembre, el mandatario AMLO adelantó que los temas que tocará con la ONU serán corrupción y desigualdad en el mundo, problemáticas que considera urgentes de atender.

En este mismo discurso, señaló que es urgente atender la problemática de la corrupción, pues esta es el origen de más males mundiales.

Detalló que México, debido al modelo de la Cuarta Transformación (4T) que está implementado es autoridad en el tema, y el adecuado para señalar estas circunstancias que solo benefician a unos cuántos.

Nosotros podemos hablar, considero como autoridad Porque estamos aplicando un modelo no tradicional, no ortodoxo, no neoliberal, estamos combatiendo la corrupción como nunca se había hecho y esto nos permite exponer que hay otro camino, otras opciones para construir una sociedad mejor en beneficio de todos", detalló AMLO en la 'mañanera' de hoy.