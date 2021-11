Lozoya en prisión es parte de un "momento histórico", pero Presidencia no intervino: AMLO

Ciudad de México.- El presidente de México fue cuestionado sobre el dictamen de prisión preventiva a Emilio Lozoya, extitular de Petróleos Mexicanos (Pemex) involucrado en el caso Odebrecht, luego de que un juez determinara que había riesgo de fuga por su situación económica y contactos; esto dijo AMLO.

En la conferencia de prensa de este jueves 4 de noviembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que confía en la Fiscalía General de la República (FGR) y en la decisión del juez sobre la prisión preventiva a Emilio Lozoya, a quien se le acusa de recibir sobornos.

Declaró que esta no va a permitir impunidad en un caso que además, es histórico.

Yo creo que hay que tenerle confianza a la Fiscalía. Siempre he dicho que Alejandro Gertz Manero [titular de la FGR] es un hombre recto, íntegro, le tengo confianza y no va a asegurar, no va a permitir la impunidad, no va actuar por consigna; sabe que es un momento histórico el que están viviendo, además él es una gente, repito, íntegra, y ya mayor, y yo estoy seguro que va a querer terminar el último tramo de su vida con dignidad", expresó el presidente de México.