Afluencia de peregrinos en la Basílica de Guadalupe es de 42 mil personas, reportan autoridades

Ciudad de México.- Una afluencia de 42 mil peregrinos en la Basílica de Guadalupe reportó este viernes 10 de diciembre Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

En el operativo implementado por dicha dependencia, se desplegaron 3 mil 100 efectivos policiales y 220 vehículos oficiales, además de dos ambulancias y nueve paramédicos del ERUM para el resguardo de los feligreses y ciudadanos que transiten por el área, donde se espera la presencia de alrededor de 4.2 millones de peregrinos durante el fin de semana.

Agregaron que se hacen sobrevuelos de prevención y vigilancia en la zona norte de la capital del país, para informar desde el aire sobre cualquier incidente o afectación que pueda presentarse.

Debido a la llegada de los peregrinos a la Basílica de Guadalupe, personal de la SSC mantiene cerrado el cruce de la Calzada de Guadalupe y la calle Garrido; la Calzada de Guadalupe y la calle Cuauhtémoc; la calzada de Guadalupe y el Eje 4 Norte; y desvíos en la avenida 5 de Febrero

Como alternativas viales están la avenida De los Insurgentes, el Eje 2 Norte y la avenida Ferrocarril Hidalgo, que, aunque están lejanas de la Plaza Mariana, ofrecen más fluidez al tránsito vehicular.

Cabe recordar que Francisco Chíguil Figueroa, alcalde de Gustavo A. Madero, detalló que quienes deseen visitar la Basílica del 10 al 12 de diciembre deberán presentar su certificado de vacunación contra el Covid-19, además de portar su cubrebocas.

Autoridades solicitaron no llevar a la celebración a niños, niñas y adolescentes no vacunados, además de que no se permitirá la pernocta, no se podrá permanecer en los atrios de la Basílica de Guadalupe ni al interior de los templos y la estancia de peregrinos no prestará servicios.

