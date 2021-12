VIDEO: Diputada trans agrede a personal de cafetería y da sus motivos; "fui discriminada"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de que el pasado miércoles se difundiera un video en el que la diputada por Morena, María Clemente García, agredió a personal de una cafetería en la Cámara de Diputados, la legisladora expuso las razones de su actuar.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

A un día de la polémica que se suscitó en redes sociales, la diputada trans dio su versión de los hechos, en las que destacó ser víctima de discriminación y machismo dentro de San Lázaro.

Explicó que si bien se le ve tirando insumos al suelo del negocio conocido La Incondicional, esto ocurrió tras recibir "comentarios peyorativos del personal" y un mal trato en dos ocasiones, de la misma forma que se le ha negado la atención a su madre "por su aspecto de clase popular".

Acciones que, agregó, han sido recurrentes hacia su persona desde que inició la legislatura, no sólo por los trabajadores de la cafetería, sino del personal en general de la Cámara de Diputados.

Como ejemplo destaco que, en una transmisión en vivo del Canal del Congreso, durante mi intervención en tribuna por la Miscelánea Fiscal, apareció una pleca con la leyenda 'Diputado María Clemente García Moreno'", escribió.

Si bien reconoció que su actuar es "cuestionable", lamentó que a pesar de que la LXV es conocida como la Legislatura de la Paridad y la Diversidad, se sigan manifestando actos discriminatorios y machistas.

Como alternativa a esto, la diputada se ofreció a dar una "capacitación técnica" al personal del establecimiento en temas de diversidad sexual y de género.

De igual manera, y al resaltar que es "la primera vez que una mujer trans, de piel morena, de evidente clase popular" y con VIH, Clemente García propuso la creación de un comedor que tenga una cuota laboral LGBT+, con personal sensibilizado y cercano a la gente.

Finalmente, alentó a que las personas trans no toleren actos de discriminación en su vida diaria, pues dijo: "nuestra identidad debe de ser respetada, no se dejen, no están solas".

Fuente: El universal