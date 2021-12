Violencia contra las mujeres en México: Cifras de feminicidios y abusos con las que se cierra el 2021

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Uno de los pendientes del Gobierno Federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador es atender la violencia contra las mujeres en México, pues si bien se han mostrado campañas para la protección de las féminas, estas siguen siendo insuficientes para contrarrestar los feminicidios y abusos.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Si bien el feminicidio no se ha tipificado en todo el país y no se catalogó así en sexenios pasados, las actuales cifras de asesinatos a mujeres no muestran un panorama amigable para las mujeres en México.

Los feminicidios en este 2021 fueron al alza.

Con corte a octubre 2021, se registraron 842 feminicidios en México, lo que representó un aumento del cinco por ciento con respecto al año anterior, que fue de 803.

La cifra anterior fue confirmada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Rosa Icela Rodríguez en una de las conferencias de prensa con AMLO. El mes del 2021 que registró más feminicidios fue agosto, con 109 asesinatos a mujeres.

Octubre, con 69 feminicidios, fue el mes con menos asesinatos registrados en lo que va del sexenio de AMLO.

Con corte a agosto 2021, los estados que registraron más feminicidios fueron

Quintana Roo

Morelos

Sonora

Sinaloa

Chihuahua

Por otra parte, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de diciembre de 2018 a julio de 2021, en México se han denunciado 151 mil 264 delitos en contra de la libertad y seguridad sexual, no obstante estos quedan en la impunidad.

En este 2021 se abrieron mil 277 carpetas de investigación por el delito de violación con corte a Octubre 2021, lo que representó un alza del 28.7 por ciento, en contraste con el año anterior.

Si bien hay campañas contra la violencia a la mujer, las estrategias de la 4T aún no son suficientes para contrarrestar la violencia contra la mujer. U

n claro ejemplo es que el problema a penas y se menciona, pues la promesa de dedicar un día al mes a informar seguridad con perspectiva de gènero quedó en eso: en una promesa.

Fuente: Staff