Hoy No Circula 26 de diciembre: ¿Este domingo descansan placas en CDMX, Edomex, Hidalgo y Puebla?

Ciudad de México.- Las celebraciones decembrinas continúan este domingo 26 de diciembre; para que puedas realizar tus actividades sin preocupaciones, conoce si este día se aplica el programa Hoy No Circula en la CDMX, Edomex, Hidalgo y Puebla.

De acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), este domingo no hay cambios en las reglamentaciones del Hoy No Circula, lo que significa que cualquier automotor puede transitar.

No habrá detenciones ni multas por el Hoy No Circula ya que cualquier vehículo puede andar sin importar la terminación de placas, el engomado u holograma de verificación.

Por otra parte, el programa Hoy No Circula volverá a aplicarse el lunes 27 de diciembre desde las 05:00 horas y concluirá en punto de las 11:00 del mismo día.

En la imagen, el programa Hoy No Circula de la siguiente semana

Las entidades en las que se aplican estas restricciones son todas las alcaldías de la CDMX, el estado de Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Morelos, y 18 municipios del Edomex.

Fuente: Comisión Ambiental de la Megalópolis