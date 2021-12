Levantan contingencia ambiental en el Valle de México; autoridades invitan a no usar pirotecnia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de que se determinara contingencia ambiental en el Valle de México por una alta dispersión de las partículas PM2.5, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) decidió suspenderla.

A través de sus redes sociales, la CAMe informó que quedaba suspendida la contingencia ambiental que se decretó en la zona sureste del Valle de México.

No obstante, a las 03:00 horas de este domingo 26 de diciembre se registraron concentraciones horarias de PM2.5 menores a 97.4 microgramos por metro cúbico, por lo que la medida fue retirada.

Pese a lo anterior, la Comisión encargada de cuidar el medio ambiente invitó a la población a evitar la quema de pirotecnia o fogatas, pues son algunos de los detonantes de partículas PM2.5, las cuales llevan a la contingencia ambiental.

Una de las medias más populares de la CAMe para evitar la contaminación del aire en la CDMX, Edomex, Hidalgo, Puebla, Morelos y Tlaxcala es el programa Hoy No Circula, el cual descansa vehículos de su tránsito.

No obstante, debido a que las medidas no son graves ni hay un cambio en el ambiente del Valle de México, este domingo no se programaron descansos vehiculares.

Fuente: Comisión Ambiental de la Megalópolis