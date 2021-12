Tras fiesta de Navidad, AMLO lanza polémico mensaje sobre el Covid-19 y la variante Ómicron

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre los contagios de Covid-19 que se han registrado en México previo y durante los festejos decembrinos, los cuales incluyen la pasada fiesta de Navidad. Esto dijo.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

En la conferencia de prensa matutina de este lunes 27 de diciembre, desde Palacio Nacional, el mandatario AMLO destacó que, afortunadamente, no se ha visto un incremento de contagios de coronavirus en comparación con la tercera ola registrada en diciembre del 2020, la cual causó pánico y tristeza entre los mexicanos.

En la imagen, el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Asimismo, declaró que respecto a la nueva variante del Covid-19, la cual fue denominada Ómicron por las autoridades de la salud, está aún no representa un riesgo en México, pues no hay un gran número de contagios.

Acerca del Covid-19, esta nueva variante (ómicron), ya se ha registrado en México, no mucho, no son muchos los casos, lo que tenemos de información es que no han aumentado los contagios y lo más importante es que no se han incremento los fallecimientos, eso no quiere decir que pueda darse una situación especial pero, toco madera, hasta ahora no hemos tenido problema", señaló el presidente de México desde Palacio Nacional.