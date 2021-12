AMLO da detalles sobre el presunto primer caso de Ómicron, variante del Covid-19, en México

Comparta este artículo

Michoacán.- En la conferencia de prensa de este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó qué es lo que se sabe hasta ahora sobre el presunto primer caso de Ómicron, la nueva variante del Covid-19 que ya habría llegado a México.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Desde Michoacán, en la 'mañanera' de este 3 de diciembre el mandatario mexicano AMLO expresó que la tarde de ayer, jueves 2, le informaron sobre un posible caso de Ómicron, este sería un masculino que arribó de Sudáfrica en días recientes.

En la imagen, el presidente AMLO en la conferencia de prensa de este viernes 3 de diciembre.

Al parecer hay un mexicano que estuvo en Sudáfrica; está internado en un hospital particular, con síntomas de Covid-19, al parecer sí ya es esta nueva variante, esa es la información que me dieron ayer, o estaba por confirmarse", declaró el presidente de México.

Asimismo, reiteró lo que ya había anunciado el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, el doctor Hugo López-Gatell, que la presencia de la nueva variante del coronavirus, Ómicron, en México, sería inevitable.

Es muy probable que se presente esta nueva variante en el país, ya se hizo notorio que hay afectados en Canadá, EU, y en otras partes, por eso es pandemia", aseguró AMLO.

No obstante, declaró que si bien la variante ya estaría en México, eso no significaría que hayan más riesgos, ni que las vacunas contra el Covid-19 que ya se aplicaron en el país no sean efectivas.

Eso no significa que haya más riesgos o que, como se llegó a decir, que era tan peligrosa esta nueva variante que no servía la vacuna; ya se ha ido aclarando de que la vacuna sí protege, de todas las variantes, por eso no debe de haber preocupación, mucho menos sensacionalismo de los medios, amarillismo para atemorizar a la gente", finalizó el presidente de México.

Por otra parte, el presidente de México informó que el supuesto primer caso de Ómicron en México no es grave y se está atendiendo en un hospital de la CDMX.

A la fecha de publicación de esta nota, aún no se confirma si el caso de Covid-19 correspondería la nueva variante Ómicron que ha alertado a la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Fuente: Conferencia de prensa matutina