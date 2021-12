Oficial: Este es el estado de salud del primer caso de Ómicron, variante del Covid-19, en México

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras medio día de espera, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, el doctor Hugo López-Gatell confirmó que en México ya hay un caso de la nueva variante del Covid-19 Ómicron. Este es su estado de salud.

A través de sus redes sociales oficiales, el 'zar del Covid-19', López-Gatell informó que el caso de Ómicron que era sospechoso hasta el pasado jueves 2 de diciembre, es positivo.

Oficialmente, hay un caso de Ómicron, variante del Covid-19 en México.

Respecto a quién es este paciente, detalló que se trata de un hombre adulto de 51 años que en días recientes viajó a Sudáfrica, país en donde se originó esta nueva variante.

Asimismo, explicó que esta persona, cuya identidad no ha sido revelada por cuestiones se seguridad, se internó voluntariamente en un nosocomio particular de la CDMX y que su estado de salud no ha presentado complicaciones.

Tiene enfermedad leve, y voluntariamente se internó en un hospital privado en la Ciudad de México para evitar contagiar. Su pronóstico de recuperación es favorable", compartió López-Gatell.

Por otra parte, el subsecretario López-Gatell sostuvo que el cierre de fronteras no es una medida que evite la propagación de la nueva variante Ómicron.

Aseguró que la medida más eficaz es continuar con la vacunación contra el Covid-19, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) y seguir aplicando las medidas preventivas que se han sugerido desde que inició la pandemia.

Llamamos a conservar la calma y seguir aplicando medidas para evitar contagios: sana distancia, uso de cubrebocas, estornudo de etiqueta y lavado frecuente de manos", finalizó el doctor.

