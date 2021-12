VIDEO: ¡De no creerse! Estos son los deseos y propósitos de AMLO para el Año Nuevo 2022

Ciudad de México.- Este jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador, en la conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, compartió los deseos que tiene para el siguiente Año Nuevo 2022.

En la 'mañanera' de este jueves 30 de diciembre, la última que AMLO ofrecerá en este 2021, el mandatario aprovechó para hablar de sus deseos para el 2022; el primero tiene que ver con la pandemia de Covid-19.

En la imagen, el presidente AMLO en la conferencia de prensa de este jueves 30 de diciembre.

Que ya no se siga padeciendo [el Covid-19], sufriendo por esta pandemia, que no se sigan enfermando, que no se sigan hospitalizando y que no sigan falleciendo seres humanos, mexicanos y de otros países del mundo", mencionó López Obrador en la 'mañanera'.