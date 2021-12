Hoy no circula 5 de diciembre: ¿'Descansan' placas en la CDMX, Edomex, Hidalgo y Puebla?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este domingo 5 de diciembre 2021 la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informa que el programa Hoy no circula no tiene restricciones por engomado, terminación de placas u holograma de verificación.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Con lo anterior, se señala que este domingo todos los automotores pueden transitar sin problema en todas las alcaldías de la CDMX, Edomex, Hidalgo, Puebla, Morelos, Querétaro y Tlaxcala.

Asimismo, señala que el Hoy No Circula volverá a incorporarse el siguiente lunes 6 de diciembre, en punto de las 05:00 horas. Concluirá a las 22:00 del mismo día.

Los únicos automotores exentos del programa Hoy No Circula la siguiente semana y el resto de los días del año, son aquellos que tienen holograma de verificación 0 y 00, además de los que han sido adaptados como híbridos o eléctricos.

Programa Hoy No Circula del lunes 6 de diciembre al viernes 10: ¡Toma nota!

Se te presenta el programa Hoy No Circula que entra en vigor el siguiente lunes 6 de diciembre; toma nota y anticipa tus viajes.

El programa Hoy No Circula para la siguiente semana.

Recuerda que si no respetas las restricciones del Hoy No Circula puedes ser acreedor a una multa y tu vehículo sería llevado al corralón. ¡Toma precauciones!

Fuente: Comisión Ambiental de la Megalópolis