Ómicron, la nueva variante del Covid-19 que pone en alerta al mundo y ya está en México

Hermosillo, Sonora.- No ha transcurrido ni un mes desde que científicos de Botswana y Sudáfrica alertaron al mundo sobre una variante del SARS-CoV-2 de rápida propagación ahora conocida como Ómicron; investigadores de diferentes lugares están compitiendo para comprender la amenaza que representa la variante confirmada en más de 20 países, entre ellos México.

Sin embargo, los científicos podrían necesitar semanas para pintar una imagen más completa de Ómicron, la nueva variante del Covid-19, y comprender su transmisibilidad y gravedad, así como su potencial para evadir las vacunas y causar reinfecciones en los pacientes recuperados.

La nueva variante del Covid-19, Ómicron, sigue en la mira de las autoridades.

El rápido aumento de Ómicron en Sudáfrica y su rápida llegada a cuatro de los cinco continentes es lo que más preocupa a los investigadores, porque sugiere que la variante podría provocar aumentos explosivos en los casos de Covid-19 en otros lugares.

El 1 de diciembre, Sudáfrica registró 8 mil 561 casos, frente a los 3 mil 402 notificados el 26 de noviembre y varios cientos por día a mediados de noviembre, y gran parte del crecimiento se produjo en una localidad de Johannesburgo.

Los epidemiólogos miden el crecimiento de una epidemia usando ‘R’, el número promedio de nuevos casos generados por cada infección. A finales de noviembre, el Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles (NICD) de Sudáfrica en Johannesburgo determinó que R estaba por encima de 2 en Gauteng. Ese nivel de crecimiento se observó por última vez en los primeros días de la pandemia, dijo Richard Lessels, médico de enfermedades infecciosas de la Universidad de KwaZulu-Natal en Durban, Sudáfrica, en una conferencia de prensa la semana pasada.

El médico explica que Ómicron tiene más de 30 mutaciones en la proteína S, clave para la transmisión del virus y en la cual se centran las vacunas para atacar. Sin embargo, con tantas mutaciones en ella “habrá que ver cómo reaccionan las vacunas”.

Aún no se sabe si las vacunas contra el Covid-19 serán efectivas contra la nueva variante Ómicron.

El rápido aumento de la variante en Sudáfrica sugiere que tiene cierta capacidad para evadir la inmunidad. Alrededor de una cuarta parte de los sudafricanos están completamente vacunados, y es probable que una gran parte de la población se haya infectado con el SARS-CoV-2 en oleadas anteriores, dice Wenseleers, basándose en el aumento de las tasas de mortalidad desde el inicio de la pandemia.

En este contexto, el 'éxito' de Ómicron en el sur de África podría deberse en gran parte a su capacidad para infectar a las personas que se recuperaron del COVID-19 causado por Delta y otras variantes, así como a las que han sido vacunadas. Un grupo de investigadores encontró que las reinfecciones en Sudáfrica han aumentado a medida que la variante se ha extendido.

Francisco Moreno Sánchez, detalló que las vacunas que se aplican desde hace casi un año están diseñadas para atacar la proteína S, pero la variante sudafricana podría resistir a ellas por las múltiples mutaciones que presenta.

Lo que tenemos de protección inmunológica no parece ser suficiente para que esta variante no nos contagie, aunque no sabemos qué tan agresiva es, puede que sea menos agresiva”, comentó.