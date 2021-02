"Seguimos en la batalla": Lydia Cacho celebra auto de formal prisión de Mario Marín

Ciudad de México.- Luego de que un Juzgado Segundo de Distrito, con ubicación en Cancún, Quintana Roo, dictara el auto de formal prisión en contra del exgobernador de Puebla, Mario Marín Torres, por la autoría intelectual del delito de tortura, en agravio Lydia Cacho Ribeiro, la periodista celebró el fallo.

La periodista que desde hace unos años vive en Estados Unidos, manifestó su agrado en Twitter, luego de que un juzgado le dictara auto de formal prisión al exgobernador Mario Marín, a 7 días de que el exmandatario fuera detenido en Acapulco, Guerrero.

El ex gobernador Mario Marín lucía displicente y seguro de que el juez no le daría auto de formal prisión. Dice que no quiere abogados, que él llevará su propia defensa, pero detrás sigue la red de abogados del poder aliados a Kamel Nacif y Gamboa. Seguimos en la batalla", señaló Cacho.