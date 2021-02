Corrupción en el Issste: Trabajadores denuncian abuso y mal manejo de recursos

Ciudad de México.- El miércoles 10 de febrero se reportó que un grupo de trabajadores pertenecientes a la Unidad de Prestaciones Económicas N°1 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) se manifestaron para denunciar las prácticas de corrupción que hay en el lugar, así como el abuso que sufren y el mal manejo de recursos.

De acuerdo con el portal Uno Más Uno, los manifestantes desean que, lo más pronto posible, el Director del Issste, Luis Antonio Rodríguez Pineda, intervenga y sancione a los responsables de estas prácticas ilícitas.

Leer también: (VIDEO) "Para que no te pases de ver...": Procesan a camillero del IMSS al Reclusorio Sur

Uno de los casos más sonados en la Unidad, de acuerdo con el mismo portal, es el de Ma. De los Dolores Durán Casillas, encargada de Despacho de Asuntos, a quien acusan de disponer de dinero público para pagar 'gastos de oficina', cuando en realidad la funcionaria viaja constantemente por 'placer'; comentaron que viajó durante tres semanas a Europa y que su mala administración es un 'secreto a voces'.

Asimismo, los manifestantes mencionaron que existe un rezago en sus pagos, no justificados, desde septiembre 2020 y que los recursos destinados para insumos no se emplean en eso; lamentablemente, no cuenta con ningún apoyo ante esta situación en plena pandemia Covid-19.

También puedes leer: Issste reduce nómina: No más 'encargados' ni 'suplentes' en todo México

No es la primera vez que se denuncian casos de corrupción en esta Institución; un caso muy sonado fue el de un empleado de intendencia que solicitó equipo para Covid-19; ante esto, la empresa de outsorcing con la que tenía contrato para laborar en la Unidad del Issste, lo echó.

Ante esto, usuarios de Internet compartieron que esta clase de prácticas son de los más comunes.

A la mayoría del personal de salud, también nos echarían a la calle, por pedirle a las dependencias el equipo de protección.

Muchos llevamos casi un año, comprándolo con recursos propios #Issste gana en impunidad y corrupción https://t.co/FKvBTOGWQe — norma sanchez (@normasanchez7) February 5, 2021

Fuente: Uno Más Uno