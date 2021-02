SEP: Continúan las clases a distancia, ¿es necesario tener la cámara encendida?

Ciudad de México.- Si bien la CDMX y otros estados de la República Mexicana ya pasaron a semáforo naranja y hasta a amarillo ante esta pandemia por Covid-19, algunas actividades, como las educativas aún están suspendidas y se realizan a distancia, por indicación de la Secretaría de Educación Pública.

Ante esto, una de las preguntas más constantes que tienes los padres es si es necesario mantener la cámara encendida cuando los niños están en clases; conoce la respuesta aquí mismo.

Respecto a esto, las autoridades no han dicho ni ordenado que los alumnos deben tener o no la webcam prendida; sin embargo, Diego Juárez Bolaños, doctor en ciencias sociales y educación ha declarado que esto no es necesario y que además, no es recomendable que se le obligue a los alumnos a encenderlas.

Hay que recordar que tanto los docentes como los alumnos, están trabajando en sus espacios privados, no son espacios como una escuela, de ninguna manera se le puede exigir a los alumnos que prendan sus cámaras; probablemente es conveniente solo al inicio para ver que estás ahí, en lo que lo saludas y ya, después los alumnos tienen todo el derecho de apagar las cámaras", comentó.

Si bien el argumento de muchas Instituciones educativas es que esto hace más 'cercana' la convivencia entre alumnos y docentes, el experto dijo que es una invasión a la privacidad.

Cabe aclarar que hasta ahora, solo estudiantes universitarios y de nivel medio superior están tomando clases a distancia, ya que los de educación básica lo hacen a través de programas de televisión.

Otro de los problemas que se han considerado de tener las cámaras encendidas es que los jóvenes se distraen con más facilidad; por ello, el experto recomienda que no se les obligue a esto y que además, los maestros busquen estrategias para motivarlos e impulsar su aprendizaje en estos tiempos tan difíciles.

