"Es un miserable": Chumel Torres e Internet responden a polémico tuit de extitular del IMSS

Miau.



La uD83DuDC4FuD83CuDFFFsalud uD83DuDC4FuD83CuDFFFes uD83DuDC4FuD83CuDFFFun uD83DuDC4FuD83CuDFFFderecho, uD83DuDC4FuD83CuDFFFno uD83DuDC4FuD83CuDFFFuna uD83DuDC4FuD83CuDFFF“dádiva” uD83DuDC4FuD83CuDFFFque uD83DuDC4FuD83CuDFFFhay que uD83DuDC4FuD83CuDFFF“ganarse”.



No lo olviden. No sean como Attolini @AntonioAttolini , no romanticen la precariedad organizativa ni del Estado. pic.twitter.com/Fzq4jknjoa