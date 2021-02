¡Admirable! 'Javi' baila en las calles de la Garita para pagar sus estudios universitarios

Tijuana, México.- Con 16 años, Jesús Javier tiene claro su objetivo: convertirse en un gran bailarín; las calles de la Garita son su escenario y las miles de personas que cruzan de Tijuana a San Yisidro por la conocida 'Línea' son sus espectadores. De esta manera, el joven reúne fondos para pagar sus estudios universitarios.

La pasión de 'Javi' es la danza y tiene en mente hacer una carrera profesional en este rubro en la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), campus Mexicali.

Lee también: VIDEO: ¡Carga gasolina y el baile es gratis! Empleado de gasolinera se hace viral por bailar

Por ello, cada domingo sale hasta la 'Línea' con una bocina en brazos. Cumbias, hip-hop y rap, entre otros ritmos, funcionan como banda sonora para cumplir sus sueños.

'Javi' vive en la colonia El Refugio, una zona de Tijuana con altos índices delictivos y consumo de estupefacientes. Pese a ello, el adolescente se mantiene distante, vive con los pies en las nubes, bailando y soñando.

Donde vivo hay muchas drogas. El baile es como una droga para mí, con eso me libero, con eso puedo sentirme libre. Bailar libremente sin que nadie me diga nada y por eso decidí bailar, para no meterme en malos vicios ni en problemas", dijo.