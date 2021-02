¡Terrible evento! Por supuesto acoso a su mujer, hombre casi mata a su padre de 88 años

Xalapa, Veracruz.- Un hombre casi mata a golpes a su propio padre, un anciano de 88 años. Según el sujeto, la agresión se debió a que su progenitor acosó a su esposa, enseñándole sus genitales.

El hecho fue reportado por otra nuera del 'abuelito', quien recibió la alerta de vecinos que escucharon el terrible alboroto. De acuerdo con la denunciante, el anciano no puede moverse ni para orinar por sí mismo.

Ensangrentado e inmóvil fue como la mujer encontró a su suegro, ya que su hijo, al que identificó como Benjamín, lo golpeó con un palo en la cabeza y el cuerpo hasta dejarlo inconsciente.

Los hechos ocurrieron en el ejido La Mata de Pedernales, ubicado en el municipio de Pueblo Viejo, Veracruz. Hasta el lugar, arribó una ambulancia de la Cruz Roja para trasladarlo a un hospital privado en Tampico, Tamaulipas.

Mi suegro estaba muy golpeado y sangrando. Cuando estaba en camino mi cuñado (Benjamín) me llamó y me preguntó que si ya me habían chismeado. Yo no imaginaba la magnitud del problema", explicó Juana, la nuera que denunció el hecho.