Mi Vacuna contra Covid-19: Por esta razón falló la plataforma de registro para adultos mayores

Ciudad de México.- Luego de que la mañana del pasado martes 2 de febrero, la plataforma que el Gobierno Federal puso a disposición de los mexicanos para registrar a sus adultos mayores para acceder a la vacuna, falló, un usuario de Twitter informó qué fue lo que hizo que fallara la página Mi Vacuna .

Aunque la página ya fue reestablecida, y está nuevamente a disposición de los mexicanos, durante las primeras horas después de su lanzamiento, la plataforma se cayó, lo que causó la molestia de muchas personas que pretendían registrar a sus adultos mayores para que puedan recibir la vacuna.

Hacia la noche del pasado martes 3 de febrero, un famoso twitero conocido como @vampipe, explicó a groso modo la razón de la falla de la plataforma, lo que provocó más la indignación de los usuarios.

Además, el propio @vampipe, pronosticó que la página no va a servir nunca, pues señala que el desarrollo de la plataforma debe ser diferente, o de lo contrario seguirá fallando como ocurrió la mañana del pasado martes 2 de febrero.

Voy a ser muy directo. Desarrolladores del @GobiernoMX que están arreglando https://mivacuna.salud.gob.mx váyanse a dormir. Esa página no va a servir nunca. Ya vi cómo la hicieron, no va a servir, necesitan un desarrollo completamente diferente. Desistan de una vez. NO VA A SERVIR".