Municipio de Edomex, el más mortal de México para los pacientes Covid-19

Toluca, Estado de México.- A pesar de que Atizapán de Santa Cruz, en el Estado de México es un municipio tan pequeño que cuenta con apenas 12 mil 984 habitante su índice de mortalidad por Covid-19 es el más alto de todo el país; mil 486 decesos por cada 100 mil habitantes.

Ubicado en la rivera del Río Lerma, en las proximidades de Toluca, Atizapán de Santa Cruz ha registrado 187 muertos por Covid-19, y aunque el número no parezca impactante, tomando en cuenta el número de habitantes, es hoy por hoy el municipio con más mortalidad.

Tal es la mortalidad del municipio Atizapán de Santa Cruze para los pacientes con Covid-19, que el ayuntamiento tuvo que invertir en alumbrado público para que el sepulturero del pueblo pueda hacer entierros de noche, es por ello que es la localidad más letal de México.

Freddy González, sepulturero del pueblo, cuenta que el Covid-19 le ha dado más trabajo del que tenía anteriormente, y señala que ha tenido que enterrar incluso a parejas que han muerto por el virus el mismo día.

No para, no hay día que no, no para ya sea en la mañana o en la tarde que nos avisen”.