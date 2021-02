AMLO afirma que no usará cubrebocas pese a que se contagió de Covid-19: "No es obligatorio"

Ciudad de México.- Durante la mañana de este lunes 8 de febrero el presidente Andrés Manuel López Obrador reapareció en su conferencia de prensa mañanera y aquí anunció que no usará cubrebocas para protegerse del Covid-19.

Un reportero cuestionó al mandatario de México sobre si se implementará el uso obligatorio de esta mascarilla y así respondió:

Todo es voluntario, lo más importante es la libertad... en México no se ha obligado a nada , es una decisión de cada persona, lo que se recomienda es cuidar la sana distancia y no hacer actos masivos y cuidarnos incluso de reuniones familiares", comentó.

Luego de que Andrés Manuel ignorara la medida que recomienda el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, sobre el uso de cubrebocas, el reportero volvió a insistir al presidente si usará o no el cubrebocas.

No, no, no... de acuerdo a los que plantean los médicos ya no contagio... y respeto mucho al doctor Gatell", añadió.