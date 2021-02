AMLO, en contra de jefe de Estados que se vacunaron: "Yo no abusé ni use triquiñuelas"

Ciudad de México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, regresó a las ‘Mañaneras’ este 8 de febrero, y como es habitual en él, encontró en quien descargar sus complejos, en este caso contra otros jefes de Estado que ya se vacunaron, algo que el no hizo y de lo cual se enorgullece.

Al hablar sobre su contagio de Covid-19, el presidente señaló que se enfermó porque decidió, de acuerdo con sus principios, no vacunarse, y aprovechó para criticar a otros presidentes que si recibieron la vacuna.

¿Por qué me enfermé? Primero, porque no me vacuné, no abusé. Pude haberme vacunado, hay Jefes de Estado, presidentes, que se han vacunado, han sido de los primeros”.