Secretaría de salud aclara si es necesario dejar de beber para vacunarse contra Covid-19

Ciudad de México.- La vacuna contra el Covid-19 continúa generando dudas entre la población mexicana y la más reciente es si en verdad las personas deban dejar de ingerir alcohol 45 días antes de recibir el fármaco.

Al respecto, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell destacó que al tratarse de cualquier vacuna, no solo la referente al coronavirus, dejar de ingerir alcohol es parte de las recomendaciones generales.

Del mismo modo, López-Gatell insistió que al tratarse de la aplicación de cualquier vacuna, la Secretaría de Salud pide que las personas se encuentren bien hidratadas y descansadas al momento de recibir la dosis, por lo que al tratarse de la referente al Covid-19, esto es tan importante como el hecho de no presentar síntomas de la enfermedad.

Una cosa que también es imprescindible o muy importante es que no tenga síntomas, que no tenga fiebre, que no haya tenido dolor, que no haya tenido inflamación, porque se considera la mayor estabilidad que puede tener el organismo".