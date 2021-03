Comediante se disculpa con candidata de Morena; lo denuncia por violencia política

Nuevo León, México.- El pasado martes la candidata de Morena a la gubernatura del estado de Nuevo León, Clara Luz Flores Carrales, denunció ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) al comediante regiomontano Marco Polo, con motivo de violencia política de género.

Anteriormente, el comediante había protagonizado un video en su canal de YouTube 'Lord Marco Polo', en donde hace una parodia de la candidata de Morena, así como de su esposo Abel Guerra. El tema llegó a ser trending topic en la plataforma Twitter, bajo el hashtag #yoconmarcopolo, situación por la que la exalcaldesa Clara Luz desató su denuncia.

En conferencia de prensa realizada el mismo día por la tarde, el comediante externó sus disculpas hacia Flores Carrales y comentó que no fue su intención menospreciar su trabajo político, sino que el suceso fue parte del contenido de su canal. Aseguró que esto sólo es comedia y tiene que ver con su profesión, que es la actuación y no fue su intención violentar a nadie en particular.

(...) Hemos fallado de manera inconsciente, y el mensaje que hemos querido dar se ha tergiversado, por lo cual quiero ofrecer disculpas a título personal y a nombre de todo mi equipo de trabajo a la candidata a la gubernatura del estado por Morena, Clara Luz Flores", enfatizó el youtuber.

Marco Polo ha hecho parodias de otros personajes políticos, como el también candidato a la gubernatura de Nuevo León, Samuel García, por lo que apeló durante su declaración a que es un tipo de comedia que no buscaba ofender a la candidata y se disculpó por la molestia que esto generó.

El creador de contenido en YouTube lanzó un nuevo video en donde contó su experiencia y reiteró sus disculpas. Su declaración concluyó en la conferencia de prensa que brindó sin dar lugar a preguntas, en la que sólo expuso su discurso.

Fuente: Proceso