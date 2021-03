AMLO ondea bandera blanca contra la corrupción: "Se acabó porque el presidente no es corrupto"

Ciudad de México.- La mañana de este jueves 11 de marzo, de nueva cuente el presidente ‘rompió’ la mañanera con una acción que ya se ha visto con anterioridad, que fue el hecho de ondear un pañuelo blanco para señalar que la corrupción se acabó con su Gobierno de la Cuarta Transformación.

Al responder los señalamientos de una de las reporteras que acudieron este jueves a la tradicional 'Mañanera' sobre este tema tan polémico para el presidente, Andrés Manuel López Obrador o AMLO como se le conoce, provocó las risas de los asistentes con la peculiar acción.

Ya puedo decir, arriba, no hay corrupción, aunque les de corajes a los conservas. Ya se acabó, pues porque el presidente no es corrupto y no tolera la corrupción” , señaló el presidente.