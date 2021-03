AMLO y su nueva afrenta a los medios: "Nunca tanto amarillismo como ahora"

Ciudad de México.- Al ser cuestionado por las versiones que indican que algunos estados recibieron vacunas que "no sirven", el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador negó que esto fuera verdad y aprovechó la ocasión para volver a lanzarse en contra de los medios de comunicación por transmitir "fake news".

AMLO, como se le conoce al presidente, arremetió nuevamente contra algunos medios de circulación por estas versiones sobre vacunas que de acuerdo con algunos Gobiernos no se pueden utilizar, por lo que señaló que se trata de un "amarillismo como no se había visto antes".

Me veo en la necesidad de hacer un llamamiento, convocar a la gente, para que no se deje engañar. Que lo que lean, lo vean con reserva y lo que escuche en la radio y lo que ve en la televisión. Hay muchas noticias falsas. Es una temporada que estamos viviendo de falsedades. No es un asunto general, pero si es un fenónemo que está relacionada con la oposición al Gobierno”.