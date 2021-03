Morena y FGR olvida a los desaparecidos; el terrible panorama para los colectivos de búsqueda de personas

Hermosillo, Sonora.- En un país de fosas clandestinas, los cuerpos de miles de desaparecidos han sido enterrados durante años a lo largo y ancho del territorio. En este panorama, decenas de grupos de búsqueda conformados por familiares de los desaparecidos, han tomado la batuta de las indagatorias ante la parsimonia y mediocridad de las autoridades estatales y federales. Y hoy, en lugar de abonar a la noble causa, desde el Senado se pretende ponerles límites y dejarlos solos, exculpando a la Fiscalía General de la República (FGR) de asumir su responsabilidad.

Esto después de que se aprobara en comisiones que dicha institución se desvincule de los Sistemas Nacionales de Búsqueda de Personas. Los cambios a la ley orgánica también dañan el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la Comisión Intersecretarial para el Combate de la Trata de Personas y el Programa para Prevenir y Sancionar la Tortura, entre otros sistemas de coordinación.

Desamparo total

¿Pero por qué importa y cómo afectaría a los colectivos de búsqueda? Primero que nada es importante mencionar que el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas depende principalmente de dos organismos: las Comisiones de Búsqueda y las Fiscalías. Con esta reforma a la ley, la FGR, ya no tendrá la obligación de apoyar en búsquedas a familiares de personas desaparecidas.

Humberto Francisco Guerrero Rosales, coordinador del programa de Derechos Humanos y Lucha contra la Impunidad de Fundar México, explicó que al desvincularse del sistema la FGR ya no tendría que rendir cuentas. En palabras claras las víctimas corren el riesgo de no poder acceder al banco de datos coordinado por la FGR. “Esto implica toda la información genética de los cuerpos, hallazgos forenses como prendas u objetos e identificación de los cuerpos”.

Comisiones Unidas del Senado aprobaron el dictamen de la LOFGR, excluyendo a la FGR del Sistema Nacional de Búsqueda, violando la garantía del derecho a ser buscadx y y a la participación de familias. Pasa a Pleno donde será discutido en los próximos días.

Sobre las implicaciones directas a los colectivos de búsqueda, Guerrero Rosales, aseveró que aunque no les impide a las madres salir a buscar, “sí intentan reducir la participación de las víctimas en el proceso, no se busca cambiar la reforma, es eliminarla y crear una nueva, nuevo texto. En la ley vigente hay un artículo que dice expresamente que las víctimas tienen ciertos derechos y uno de ellos, es participar en coordinación con el Ministerio Público en la elaboración de los planes de investigación”.

Por otra parte, según la Comisión Nacional de Búsqueda, este cambio implicaría también desconocer el Protocolo Homologado de Búsqueda, una herramienta desarrollada conjuntamente por instituciones y colectivos de afectados. Esto quiere decir que las Madres Buscadoras, con la nueva normativa, ya no podrán coordinarse con el Ministerio Público para las investigaciones y no tendrán acceso a la carpeta de investigación.

Víctimas en el olvido

Cecilia Patricia Flores Armenta, líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, reclamó el retroceso. “La Fiscalía debe apoyar para que haya más desaparecidos y para localizar a los que no están, mientras que la Comisión debe apoyar con herramientas y recursos. ¿Dónde están estos recursos? No lo sabemos, ya se dieron pruebas necesarias sobre muchos casos y tampoco hay avances”.

Afirmó que las autoridades de estas dependencias no trabajan ni en campo, ni en escritorio, “si no son capaces de hacer su trabajo, que no nos pongan más piedras en el camino, que nos dejen trabajar”. La líder hizo un llamado a los representantes en el Senado para que en vez de retroceder se avance y se les apoye en investigaciones y búsquedas.

Por su parte, Guerrero Rosales, dijo que es cuestionable la manera en la que se ha dado la discusión de esta iniciativa, “los colectivos de familiares de personas desaparecidas han exigido que haya una discusión abierta, algo que se llama parlamento abierto, sin embargo nunca han sido escuchados, no ha pasados de pequeños foros. Lo que es básicamente un buzón de comentarios de ‘escriba y deje ahí su comentario’ donde no se puede tener una discusión profunda”.

Apelan a tener empatía

Virginia Buenrostro, coordinadora de la Agrupación de Mujeres Organizadas por los Ejecutados y Desaparecidos de Nuevo León (Amores), quien lleva desde 2009 luchando para hacer leyes que favorezcan a los familiares y a las víctimas, se dijo muy preocupada por la decisión de los senadores.

“Hemos caminado tanto, cuando estuvimos luchando por ejemplo por la ley de desaparición forzada, es más de una década de lograr los derechos de las personas desaparecidas, pero que ahora vengan y quieran quitarnos todos los derechos no se vale”.

Buenrostro consideró que la desvinculación de la FGR con la búsqueda de desaparecidos es “darle la espalda” a las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador. “De antemano las familias no nos vamos a dejar, seguimos en lucha y buscando como presionar, buscaremos de qué forma hacer que la FGR no salga del sistema”.

La coordinadora apeló a la empatía de todos los mexicanos que aunque no tienen un familiar desaparecido se sumen para apoyar a los colectivos, “ojalá que la sociedad pueda ver lo que está pasando, no le deseo a nadie porque es horrible el sentimiento de no saber qué le pasó a tu familiar, es un calvario, es algo inaudito lo que quieren hacer; también decirle al presidente que no avale esta ley orgánica”.

Reformas con perversidad

¿Pero por qué cambiar la ley y bajo qué argumento? Antes que nada, hay que mencionar que los senadores, morenistas y petistas, están tratando de sustituir una ley que fue aprobada en diciembre de 2018, esto ya que la FGR dice que el cambio daría mayor autonomía a la institución. Sin embargo, el cambio llega en medio de una crisis, donde se registran más de 80 mil desaparecidos en México.

Damián Zepeda, senador del Partido Acción Nacional (PAN) por Sonora, consideró un error que la FGR diga que su autonomía es vulnerada. "Tanto la Fiscalía, como Morena han dicho que se vulnera la autonomía de la FGR, pero en voces de todos los partidos, incluso en la voz de algunos morenistas que votaron a favor en comisiones, esto es un error y ya acordaron trabajar en conjunto para que se corrija esta iniciativa, aunque no sea así, al final del día nosotros lucharemos en contra de esta propuesta. Actualmente, sabemos que el sistema de justicia está colapsado".

Por su parte, el senador independiente, Emilio Álvarez Icaza, consideró que es una “traición a las víctimas” de parte del presidente López Obrador. “Infelizmente Morena está decidiendo dar la espalda a las víctimas. Existe una muy importante desatención del presidente y su partido a las víctimas y es un gran mensaje de que no son prioridad. En su discurso el presidente dice que habrá recursos pero en la realidad lo que está pasando es justamente lo contrario”.

La nueva ley de la FGR denota un profundo desprecio por la participación y aportes de las víctimas, quienes han luchado durante años para lograr algunos de los avances legislativos más importantes para combatir la impunidad.

Alfredo Lecona, integrante del Colectivo contra la impunidemia, reconoció que “tristemente” con esta iniciativa es una confesión permanente del Fiscal de la República, Alejandro Gertz Manero, de no querer investigar realmente, ni ser fiscal.

“Al principio del Gobierno actual se constituyó una ley orgánica que prometía un cambio porque recogía aspectos para apoyar la lucha de los colectivos, pero ahora todo lo bueno es lo que están tratando de desaparecer, pues se quieren deslindar de los mecanismos de derechos humanos y sus obligaciones. Tenemos un fiscal que solo cumple 2 de sus 34 obligaciones".

El también periodista agregó que no se toma en cuenta a la sociedad civil, como se dijo que se haría para investigar estos delitos. “La verdad es que a la PGR solo le cambiaron la 'F', porque no hubo absolutamente ningún cambio en la operación de esta Fiscalía, las víctimas nunca sintieron un cambio”.

