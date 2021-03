AMLO adelanta que habrá reforma constitucional si ley eléctrica se cancela

Ciudad de México.- Luego de que el pasado 11 de marzo se frenara la aplicación de la Ley de la Industria Eléctrica por parte de un juez federal, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, destacó que respetará la decisión tomada por el Poder Judicial, sin embargo, enviaría una reforma constitucional.

Asimismo, destacó que "no debe haber intocables" al tiempo de insistir en que se transparentará lo relacionado a la política de privatización efectuada por las administraciones anteriores, esto porque dijo, existió cierta preferencia a las empresas de origen extranjero.

Si lo determinan los jueces, magistrados, de que es inconstitucional y que no puede proceder, enviaría yo una iniciativa de reforma a la Constitución porque no puedo ser yo cómplice del robo, del atraco, no puedo aceptar que particulares dañen la hacienda pública y afecten la economía popular".