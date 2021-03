¡Es oficial! Este estado presenta su plan para regresar a clases; seguirá normas de la SEP

Ciudad de México.- Luego de que el presidente de México Andrés Manuel López Obrador invitara a tres estados a considerar volver a clases presenciales, una entidad le tomó la palabra y anunció su plan de apertura de escuelas, el cual respeta las indicaciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

El mandatario mexicano los considero porque gran parte de su población ya fue vacunada contra el Covid-19 y además, están en semáforo epidemiológico verde, lo cual es un requisito clave.

El estado que, oficialmente ya compartió su plan de regreso a clases en las escuelas fue Campeche. En este menciona que respetará las normas de la SEP y que además todo será voluntario y escalonado.

Con lo anterior, las autoridades se refieren a que solo los alumnos y padres de familia que deseen volver clases podrán hacerlo; lo que no, no tendrán castigos ni nada parecido; con escalonado, indican que los descansos y asistencias no serán todos al mismo tiempo, sino que establecerán fechas para cada grupo.

La información se presentó en una videollamada con los titulares de la SEP Campeche, José Luis González Pinzón y Ricardo Koh Cambranis, en la que explicaron que será un retorno que priorizará niveles educativos básicos y el estado de salud de cada municipio.

Las regiones que primero regresarán a clases presenciales, son aquellas en donde no hay Internet ni funciona de manera eficaz el sistema actual; asimismo, podrán incorporarse a las aulas aquellas localidades con pocos habitantes y comunidades rurales.

De igual forma, todas las instituciones deberán cumplir con las solicitudes de la SEP, respecto a que los planteles deben garantizar agua y jabón para sus estudiantes y cuerpo docentes; así como con la exigencia de cubrebocas y sana distancia en lo que se controla totalmente la crisis sanitaria actual.

Fuente: El Financiero