¿García Harfuch, coludido con el narco? 'El Cholo' lo señala de apoyarlo para atacar al CJNG

Ciudad de México.- Luego de los señalamientos de Carlos Enrique Sánchez Martínez, alías ‘El Cholo’, operador del Cártel Nueva Plaza, quien durante una tortura por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación involucró a Omar García Harfuch en algunos crímenes, el jefe de la Policía de la CDMX respondió tajantemente.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, negó rotundamente que los señalamientos que el maleante hizo sobre él son totalmente falsos.

Cabe señalar que horas antes de encontrar el cuerpo de ‘El Cholo’ en Tlaquepaque, Jalisco, circuló un video en el que amenazado por miembros del CJNG, confesó algunos crímenes y en los que involucró al jefe policial.

Me encontré en el Distrito Federal con Omar García Harfuch para que me brindara apoyo, ya que ambos somos contras del CJNG. Me brindó el apoyo, nada más me dijo que ocupaba algo relevante para poder dejarse caer aquí en la ciudad con toda su gente”.