Reforma eléctrica de AMLO avanza; Senado de la República la aprueba en lo general

Ciudad de México.- La reforma a la Ley de la Industria Eléctrica impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, fue aprobada por el Senado de la República con un total de 68 votos a favor y 58 votos en contra.

Esta reforma no fue cambiada por los miembros del Senado en ningún aspecto, por lo que senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y de Movimiento Ciudadano, criticaron el haber convocado a sesión vespertina, hecho que calificaron como albazo.

En la reunión, los senadores aprobaron la modificación a la prioridad que se dé al despacho de las centrales eléctricas y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre las empresas privadas que brinden el servicio.

Esta reforma significa que las plantas hidroeléctricas tendrán más privilegios seguidas de las plantas nucleares y las centrales geotérmicas de ciclo combinado que pertenecen a la CFE. Asimismo, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) tendrá la obligación de revisar e invalidar todos los permisos de autoabastecimiento de energía que obtenga.

La senadora Claudia Ruíz Massieu, quien es parte de la bancada del PRI, destacó que la manera en que se aprobó este proyecto en una sesión de última hora es un acto desaseado y su instrumentación no va a prosperar.

En tanto, Ricardo Monreal, senador de Morena y coordinador del partido en el Senado, aprovechó la sesión para recordar que en 2013 votó para rechazar las reformas que en su momento fueron aprobadas, al tiempo que aseguró que una vez en el poder, esto se revertiría.

La gente votó para esas reformas, no titubeo, no me siento mal, ni en conciencia ni en congruencia. Advertimos que si seríamos mayoría revertiríamos y a la oposición, pisotearon, no nos escuchó, la mayoría nos humilló. Simplemente cumplimos con un propósito que nos planteamos".