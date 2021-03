¡Atención turistas! Conoce que playas mexicanas estarán cerradas durante semana santa por Covid-19

Ciudad de México.- Con motivo de semana santa y pese a la pandemia por Covid-19, se prevé que varias familias mexicanas visiten algunas playas, sin embargo, varias permanecerán cerradas como medida de prevención, conoce cuáles serán.

Pese a que Chiapas se encuentra en semáforo epidemiológico verde varios balnearios y playas permanecerán cerrados del 18 de marzo al 18 de abril, también en el estado de Sinaloa, playas como El Tambor, Nuevo Altata, entre otras, permanecerán cerradas.

Lee también: ¡Se acabó la fiesta! Ordenan toque de queda en Miami Beach tras aglomeraciones turísticas

Por su parte los sitios abiertos serán playas Baja California Sur, con un aforo limitado y en un horario de 7 de la mañana a 7 dela noche, en el mismo horario operarán playas de Tamaulipas, sin embargo allí solo aceptarán máximo 20 visitantes en playa Miramar.

Otras playas de ese estado si permitirán más gente en el lugar pues la cantidad mínima de gente permitida será de mil personas, con un máximo de 10 mil visitantes.

Lee también: Exigirán prueba negativa de Covid-19 para visitar playas de Sonora; no se venderá alcohol

En Sonora, Oaxaca y Nayarit estará permitido el acceso a turistas pero con un 50 por ciento del aforo y restricciones en el horario de visita.

Hasta el momento se desconoce como operarán los estados como: Quintana Roo, Yucatán, Veracruz, Michoacán, Guerrero y Colima, sin embargo, aún co estos datos las autoridades sanitarias recomiendan no salir de casa, pues los aún no ha terminado la pandemia y podría haber un rebrote.

Fuente: Televisa News