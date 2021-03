En busca del 'sueño americano': Migrantes mueren ahogados al cruzar el Río Bravo

Ciudad de México.- Con la finalidad de llegar al territorio estadounidense, dos migrantes perdieron la vida al intentar cruzar el Río Bravo que se encuentran en la frontera de México entre Laredo y Texas.

De acuerdo con los primeros reportes, agentes de la Patrulla Fronteriza presenciaron el momento en que los migrantes ingresaron al rio y se ahogaron, sin embargo, no se acercaron para tratar de auxiliarlos.

Un sujeto identificado como Jesús Vargas, quien estaba en el lugar y grabó los hechos, destacó que pudo rescatar a un menor de edad que trató de cruzar el Río, sin embargo, fue asegurado por las autoridades estadounidenses.

El testigo narró para Telemundo que al salir de su trabajo se percató que una camioneta era perseguida, vehículo donde se encontraban los migrantes que optaron por adentrarse al río para poder escapar.

Se aventaron como 10 para el río; dos o tres se regresaron, dos se la hicieron para el otro lado y se quedaron tres mujeres y un chamaquito (…) las personas que se quedaron sin poder salir del agua gritaban todo lo que podían", narró el testigo.

Al cuestionar a los agentes el motivo por el cual no auxiliaron a los migrantes, estos aseguraron que no cuentan con el permiso para poder meterse al agua, al tiempo que destacaron que ellos, los migrantes, ya estaban casi al cruzar del otro lado por lo que se estima que no creyeron pertinente brindar auxilio.

En redes sociales son diversos los videos donde se ve la forma en que migrantes cruzan la frontera con la finalidad de arribar a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades.

