Adultos mayores son obligados a pagar estacionamiento en Six Flags para vacunarse contra Covid-19

El módulo de vacunación instalado en el parque de diversiones no perdonó el estacionamiento . Foto: Twitter @makspelaez

Ciudad de México.- A pesar de vacunarse de manera más ágil en comparación con las dosis aplicadas en las primeras alcaldías seleccionadas de la CDMX, los adultos mayores que acudieron al módulo instalado en el parque de diversiones Six Flags, se quejaron por el cobro de estacionamiento que les fue obligado a pagar.

Cabe destacar que el Gobierno Capitalino encabezado por Claudia Sheinbaum se ha caracterizado por atender a los adultos mayores durante el Plan Nacional de Vacunación velando por sus necesidades, pues a aquellos que les es difícil ingresar por su propio pie, se les proporciona una silla de ruedas, incluso, al final de la inmunización, todos reciben un desayuno.

Sin embargo, las buenas acciones fueron opacadas por las autoridades del parque de diversiones quienes no exentaron el cobro de estacionamiento de 50 pesos por vehículo a pesar de haber permanecido por menos de media hora en el lugar.

Solo por entrar a vacunar a mi abuelo nos cobraron 50 pesos. Tardamos 30 minutos, la atención de la gente del Gobierno es excelente, el abuso es en el cobro del estacionamiento", dijo una mujer.

Asimismo, más personas afectadas aseguraron que todo lo que el Gobierno capitalino ofrece es gratuito, haciendo referencia al desayuno que a todos se les otorga al concluir la vacunación, sin embargo, Six Flags, que ya se encuentra abierto al público desde el pasado 18 de marzo, no exentó a los adultos mayores por el uso del estacionamiento a pesar de argumentar que no ingresarían al área donde se encuentran las atracciones o el área de comida rápida.

Todo es gratuito desde la vacuna hasta la manzana, el problema es el cobro del estacionamiento fueron 50 pesos, ni en el super mercado pago eso", destacaron los afectados.

Por su parte, las autoridades de Six Flags no se han manifestado en torno al cobro de estacionamiento, pues en días anteriores resaltaron que sería en el estacionamiento donde se montaría el módulo de vacunación, únicamente, autoridades capitalinas destacaron montar un dispositivo de vialidad para evitar que los que acuden en auto al módulo permanezcan estacionados por mucho tiempo y con ello, afectar la vialidad a las afueras del parque.

En coordinación con @GobiernoMX, iniciamos la primera jornada del Programa Nacional de Vacunación #COVID19 en personas de 60 años o más uD83DuDC74uD83CuDFFBuD83EuDDD3uD83CuDFFBde @Alcaldia_Coy y @TlalpanAl.



1/3 pic.twitter.com/dMkro1KYE6 — Gobierno CDMX (@GobCDMX) March 24, 2021

Fuente: Excélsior