CDXM: Gobierno capitalino clausura clínica que vendía vacunas falsas contra Covid-19

Ciudad de México.- El Gobierno de Claudia Sheinbaum, a través de la Agencia de Protección Sanitaria de la Secretaría de Salud de la CDMX, clausuró una clínica homeopática que vendía vacunas contra Covid-19 falsas cuyo valor era de mil pesos.

El inmueble ubicado en la colonia Portales Oriente, en la alcaldía Benito Juárez ofrecía un paquete a sus clientes con diversos medicamentos, entre los que se encontraba la vacuna, pues con ello, las personas quedarían inmunizadas contra el virus.

Al respecto, Olivia López Arellano, secretaria de Salud, insistió en recordar a la población en general que no existe la venta de vacunas, pues solo se aplican por el Plan de Vaciación del Gobierno de México y estas no tienen ningún costo, por lo que el biológico no se puede conseguir por alguna vía externa que no sea por las autoridades de Salud.

La "Clínica Homeopática Villarreal", en la calle Miraflores número 206 en la colonia Portales Oriente, que vendía vacunas falsas contra covid a mil pesos, fue clausurada éste miércoles por la Agencia de Protección Sanitaria, de la @SSaludCdMx. pic.twitter.com/ZsrmxF2VwR — Noticias y Tendencias (@Notytend) March 24, 2021

Si les dicen que van a aplicar biológico en otro lado es falso. Todos los reportes de quejas o denuncias ciudadanas se atienden a través de la Agencia de Protección Sanitaria de la Ciudad de México y también se investiga cuando se conoce por medios", aseveró.

Tras la constante venta de vacunad contra Covid-19 a través de diversos medios, las autoridades han impulsado el otorgar hasta 22 años de cárcel a quienes las ofrezcan, pues ademas de ser falsas, ponen en riesgo la salud de quienes la adquieren.

Fuente: El Universal