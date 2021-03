Morena en Guerrero impugnará ante el INE candidatura de Salgado Macedonio

Acapulco, Guerrero.- Marcial Rodríguez Saldaña, secretario general de Morena en el estado de Guerrero insistió en que es un error el quitar la candidatura de Félix Salgado Macedonio a la gubernatura del estado.

Asimismo, insistió en que tras anunciar el retiro de la candidatura del exsenador por parte de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) es un golpe a la democracia tan solo por que el partido omitió entregar los reportes de gastos de campaña.

Félix Salgado Macedonio no podrá gobernar Guerrero: INE propone retirar su candidatura

Desde la Costa Grande, región de grandes luchadores, les decimos a los consejeros del INE que no provoquen al pueblo de Guerrero, que no provoquen y que no ataquen la democracia de Guerrero".