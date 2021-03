A lo Anaya: AMLO arremete uso excesivo de agua para la producción de cervezas en México

AMLO dijo que está de acuerdo con Anaya en que ya no se tomen caguamas . Foto: Captura de pantalla

Cuatro Ciénagas, Coahuila.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, destacó que debido al uso excesivo de agua en la producción de leche y cerveza provoca que la ampliación en la fabricación de estas bebidas sea imposible, aunque destacó que está de acuerdo con el político panista, Ricardo Anaya en que es mejor la leche que la cerveza.

El mandatario viajó a Cuatro Ciénagas para encabezar el evento donde se resaltaron las acciones de recuperación del vital líquido, evento donde insistió en cuidado del agua, por lo que de no hacerlo, su Gobierno tomaría acciones más estrictas.

Así lo recomienda Ricard Anaya, que ya no se tomen caguamas", aseveró.

A pesar de arremeter contra el uso excesivo del agua para producir ambas bebidas, AMLO resaltó que no lo dice con la finalidad de que estas no se sigan fabricando, sino que las áreas de cultivo de alfalfa, principal alimento de las vacas lecheras, ya no podría ampliarse debido a que requieren de agua para su riego.

Por qué no utilizar el agua del sur y del sureste hay tanta agua que se padece de inundaciones", subrayó.

Acciones de rescate y recuperación de agua para Cuatro Ciénegas, desde Coahuila. https://t.co/uHJgtKBrrG — Andrés Manuel (@lopezobrador_) March 28, 2021

En ese orden de ideas, el presidente insistió en la importancia de su Gobierno para proteger al medio ambiente al tiempo que criticó en la prioridad de instalar cerveceras en el norte de México en lugar de hacer algo por los cultivos de alfalfa.

Tenemos que hacer conciencia para que se sigan conservando los recursos naturales y entregar buenas cuentas a las nuevas generaciones. Vamos nosotros a apoyar con este propósito y con la idea de no prohibir, pero todo tiene un límite", resaltó.

Fuente: Gobierno de México, Milenio